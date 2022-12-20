Псковский музей организует культурные программы для семей военнослужащих

13:26, 20 декабря 2022, ПАИ

Культурные программы для военнослужащих и семей мобилизованных организует Псковский музей-заповедник, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она рассказала, что сейчас в музее (улица Некрасова, 7) проходит выставка «Герои с вечно русским сердцем», которая посвящена боевым подвигам прошлого и настоящего. Светлана Мельникова выразила надежду, что эту выставку посетит как можно больше людей.

«Думаю, 2022 год останется в нашей памяти знаковым, особенным. Никто его не забудет. И музей - это как раз то место, которое должно хранить историю», – заключила директор.