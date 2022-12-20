Почти 3000 мест для допобразования создано в этом году в Псковской области

14:17, 20 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области создано более 2,8 тысяч дополнительных мест в 66 образовательных организациях. На оснащение и приобретение специализированного оборудования направлено 35 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году работа велась по шести направлениям. Наиболее популярным оказалось физкультурно-спортивное направление, в рамках которого в учебные учреждения региона приобретались тренажеры и спортивный инвентарь. Кроме того, работа по открытию дополнительных мест велась по направлениям туристско-краеведческое, техническое художественное и социально-гуманитарное. Ряд новых образовательных программ открыто по естественно-научному профилю.

В частности, в детском саду «Ручеек» Дедовичского района открыта образовательная программа «Юный исследователь». Общеразвивающая программа «Юные экологи» при поддержке нацпроекта теперь реализуется на базе Новоржевского Дома детского творчества. В следующем году, подчеркнули в региональном комитете по образованию, работа по созданию дополнительных мест в образовательных организациях будет продолжена. Новым направлением станет театральное.

В рамках нацпроекта «Образование» с начала учебного года открылось 30 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Они созданы в сельских школах, в 18 муниципальных образованиях Псковской области. На их оснащение было направлено 47 млн рублей. Сразу по 3 «Точки роста» в этом году открыты в Великолукском и Островском районах. Центры оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология» (цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, наборы ОГЭ), а также компьютерной техникой и дополнительным оборудованием технологической направленности для внедрения робототехники в образовательный процесс.

Еще в 19 образовательных организациях в рамках создания единой цифровой образовательной среды обновлено компьютерное оборудование. На это в целом направлено более 30 млн рублей.

В Пскове приступил к работе и региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», где созданы условия для работы со школьниками 5–11-х классов в трех основных направлениях — науки, спорта и искусства. Обучение ведется по специально разработанным программам дополнительного образования. На реализацию проекта направлено около 230 млн рублей.

Открылся и Центр опережающей профподготовки. Это новая региональная структура, призванная осуществить подготовку кадров для реализации потребностей экономики региона, создать возможности для ускоренного профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Образование» обновлена материально-техническая база Великолукского специального центра № 3, где образовательная деятельность идет исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. В пяти профессиональных образовательных учреждениях также оснащены 11 мастерских, которые соответствуют стандартам Ворлдскиллс.

При поддержке национального проекта «Образование» продолжилась работа по ремонту школьных спортивных залов в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях. В порядок приведены 16 спортзалов.

На территории Псковской области ведется масштабная работа по строительству и реконструкции образовательных школ: две будет открыто в Пскове, по одной - в Гдове и Себеже. Особое внимание — модернизации четырех образовательных учреждений, расположенных на приграничных территориях Псковской области (Себежском, Гдовском, Пыталовском, Печорском муниципальных районах).