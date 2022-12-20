Гидрометцентр предупреждает псковичей о неблагоприятном явлении

13:48, 20 декабря 2022, ПАИ

Псковский гидрометцентр предупреждает жителей региона о неблагоприятном явлении.

«Вечером 20 декабря, начиная с западных районов, с сохранением в течение ночи 21 декабря на большей территории области и в первой половине дня 21 декабря по востоку области ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сегодня вечером местами ожидается ледяной дождь.