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Культура

Псковичей приглашают на выставку авторских кукол

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на открытие выставки «Старая, старая сказка: куклы и книги», которое пройдет 23 декабря в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Открытие выставки посетит автор коллекционных кукол Мария Воробьева, которая возглавляет творческую мастерскую «Псковский кукольный дом» и является идейным вдохновителем многих выставок мастеров-кукольников: «Весенние голоса», «Лето в городе», «К бабушке на ёлку», «Мы жили в ССССР» и других, приносящих радость, удивление и восторг жителям города независимо от их возраста, отметили организаторы.

Фото: Центральной городской библиотеки Пскова

Свою первую куклу автор экспозиции Анастасия Лешина сделала еще в школьные годы. С тех пор она постоянно повышает свой художественный уровень, являясь участницей мастер-классов от известных художников-кукольников и сообщества творческой мастерской «Псковский кукольный дом», который располагается в псковском Доме ремесел.

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