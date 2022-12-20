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Общество

День зимнего солнцестояния: открываем дверь новому

Как пройти энергетически важную точку года рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова. 

21 декабря наступает день зимнего солнцестояния и самая длинная ночь в году. Следом, 23 декабря происходит новолуние. Они похожи энергетически, поэтому имеет смысл рассмотреть их в связке. 

У нас есть три дня, чтобы избавиться от ненужного балласта во всех смыслах - выкинуть из дома старый хлам, поставить точку в тяжелых отношениях, отказаться от неверных психологических установок. Также важно отдать все долги, не только материальные, но и моральные, завершить все важные дела года.  Если это сделать вовремя и правильно, можно открыть дверь лучшему будущему. 

День зимнего солнцестояния - языческий праздник, схожие обряды можно найти у разных народов, их все объединяет один смысл - надежда на лучшее будущее, на то, что солнечный свет победит тьму. Сейчас мы колядуем на Рождество. А раньше колядки были как раз атрибутом зимнего солнцестояния. Люди славили Коляду - бога Солнца, просили вернуть на землю тепло и свет, дать силы пережить темное, холодное  время. А для этого как раз и нужно расчистить дорогу всему новому. 

Про энергетический смысл новолуния я писала уже ни раз - это очищение, обнуление, возможность нового старта и формирование желаемого варианта будущего. А три дня до новолуния лучшие для очищения. Нельзя упустить время, когда мы получаем практически два в одном, синергия процесса будет очень мощная!

Итак, что имеет смысл делать 21-23 декабря:

  • Перебрать вещи. Ненужные выкинуть, старые, но хорошие отдать на благотворительность. 
  • Вымыть квартиру с солью. Соль очищает от негативной информации, тяжелых энергий. 
  • Такое же значение имеет ванна или душ с солью для физического тела. Лучше, если соль будет морская.
  • Написать список того, от чего вы бы хотели избавиться и сжечь его. Формулировать лучше в настоящем времени: «Я больше не делаю...», «Я избавляюсь от...»
  • Если хотите сбросить пару-тройку лишних килограммов к Новому году, то эти дни хорошо подходят для краткосрочной диеты.
  • Про долги и завершение дел написала выше. 

А 23 декабря, в новолуние, стоит подумать о желаемом варианте будущего, а еще лучше четко его прописать и наметить шаги к достижению цели. Козерог - знак, в котором будет новолуние, как раз предполагает четкие долгосрочные стратегии, терпение и упорство. 

23 декабря можно уже начинать украшать дом и офис к новому году, чтобы наполнить пространство новыми праздничными позитивными энергиями.

Кстати, традиция украшать жилище еловыми ветками идет именно с дня зимнего солнцестояния. Считалось, что ель отпугивает злых духов. 

Всех с наступающим!

Наталья Баранова
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