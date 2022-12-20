Псковский «Кванториум» объявил набор учащихся на новый год

15:46, 20 декабря 2022, ПАИ

Детский технопарк «Кванториум» в Пскове приглашает детей на бесплатное обучение с января следующего года. Занятия будут проходить с января по май 2023 года, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в технопарке.

В «Кванториуме» школьники погружаются в инженерное творчество, знакомятся с современными технологиями и проектной деятельностью в квантумах. Сейчас идет набор на основные направления: виртуальная и дополненная реальность, робототехника, геоинформационные технологии, запуск и программирование квадрокоптеров, физико-химическая лаборатория и производственные мастерские. Также можно записаться на бесплатные занятия по математике, английскому языку. Для детей старше 5 лет есть шахматы.

Ознакомиться с подробным расписанием и оставить заявку можно по ссылке.

Обучающиеся «Кванториума» могут не только посещать занятия, но и участвовать в различных инженерных конкурсах, а также во внеучебной деятельности (тематические смены, мастер-классы, творческие мероприятия). Для поступления в «Кванториум» необходимо только заявление от родителей или законных представителей, вступительных испытаний нет.