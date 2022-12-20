Прокуратура добилась ремонта кровли дома в Черёхе

16:55, 20 декабря 2022, ПАИ

Ремонт части кровли в Черехё и обустройство колодца в деревне Селище Псковского района произвели после обращений в прокуратуру, сообщили Псковкому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, в ходе проверки по обращению жителя одного из многоквартирных домов в деревне Черёха было установлено, что систематичски происходили протечки в квартиру заявителя. При этом принятые управляющей компанией меры не привели к устранению основных дефектов кровли. В результате после вмешательства прокурора там провели ремонт части кровли дома на сумму 80 тысяч рублей.

А житель деревни Селище пожаловался на местную власть, которая не организовала холодное водоснабжение. По результатам проверки прокурор внес в адрес главы Псковского района представление об устранении выявленных нарушений закона. На данный момент колодец обустроен, на эти цели потратили 90 тысяч рублей.