Приготовить новогодние блюда по рецептам 1974 года предлагают псковичам

15:41, 20 декабря 2022, ПАИ

Приготовить новогодние блюда по рецептам Великолукского треста столовых образца 1974 года предлагает Государственный архив Псковской области в своём Telegram-канале.

«Предлагаем попробовать приготовить те блюда, которые упомянуты в архивных документах. Например, в материалах Великолукского треста столовых. Горячее – «Зразы аппетитные». «Мясо вместе с салом-сырцом пропускают через мясорубку, в рубку добавляют соль, перец, воду, хорошо перемешивают. Мясную массу разделывают на лепешки по 1 шт. на порцию, на середину лепешки кладут яичную начинку /мелко рубленное яйцо, смешанное с луком, заправленное маргарином/, придают форму кирпичика, смазывают льезоном, панируют в сухарях, жарят основным способом. Подают с картофелем жареным, со сложным гарниром», - отмечается в документе.

Можно приготовить салат «Шпротный», а на 1 января, чтобы вернуться в дом после зимней прогулки и сесть за стол, - гороховый суп с топленым салом.

«Предлагаем нашим читателям не просто приготовить эти блюда, но и снять на видео их приготовление. Уверены, такие рецепты заслужат немало восторженных комментариев ваших друзей», - добавили в архиве.