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Общество

Более 27 тысяч псковичей получили электронные трудовые книжки

Более 27 тысяч псковичей перешли на электронные трудовые книжки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Одним из главных преимуществ ЭТК является постоянный и удобный доступ к сведениям. Это избавляет от необходимости обращаться к работодателю за информацией, что зачастую сопряжено с ожиданием данных в течение нескольких дней.

Сведения из электронной книжки можно получить в личном кабинете на портале госуслуг. Также есть возможность запросить бумажную выписку с подписью и печатью в клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах. Оба документа юридически равнозначны и могут быть одинаково представлены в любые организации.

У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде. Остальные работники могут продолжать вести бумажную трудовую книжку либо перейти на электронную. Сделать это можно в любой момент.

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