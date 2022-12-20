Интерес псковской молодёжи к сноубордам отметил эксперт

17:46, 20 декабря 2022, ПАИ

Что предпочитает молодежь Пскова - лыжи или сноуборд, а также насколько велико сообщество любителей зимних видов спорта в Пскове, рассказал основатель сервиса спортивных велосипедов, горных лыж и сноубордов Алексей Захаренков в программе «Место встречи» в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Зима у тренеров – это горнолыжка. На сноубордах ребята катаются, в том числе и в Ваулино. Потом на сервис доски приносят весьма потрёпанные, потому что специально подготовленные склоны, как в Мальской долине, более щадяще относятся к скользящей поверхности», – отметил гость студии.

Также он ответил на вопрос, насколько велико сообщество любителей зимних видов спорта в Пскове. «В целом, если смотреть, комьюнити плавает по размеру из года в год. Если смотрим на Мальскую долину, то чем он лучше развивается, чем больше тут каких-то трасс создаётся, тем больше людей приезжает кататься. Плюс питерские и московские гости сюда заглядывают. Само комьюнити псковское – 20-40 активных человек можно набрать. Псковичи многие перетекают из спорта в спорт», – объяснил Алексей Захаренков.

«Если говорим про вход в зимние виды спорта, самое дешевое – это зимние беговые лыжи, дальше по стоимости идёт как раз сноуборд. Б/у комплекты – доску и крепления - можно поискать от 8 тысяч. Вполне себе кататься на своей доске можно достаточно бюджетно, несмотря на то что можно и в прокат взять. Да, за ней придётся потом поухаживать, это безусловно нужно и для б/у комплекта, и для нового», – добавил он.

По словам эксперта, процесс освоения сноуборда по сравнению с горными лыжами сложнее: «На сноуборде учиться тяжелее, но молодёжь предпочитает именно сноуборд, потому что картинка крутая везде в роликах, рекламах, и само движение классное, когда ты на доске катишься, поворачиваешься. Движение - дрифт на своих ногах, ощущения обалденные. Они того стоят, чтобы осваивать сноуборд. Да, сначала будет тяжело, но потом ты будешь ловить эти вот движения на скорости».

Гость студии также заметил, что научиться стоять на сноуборде с инструктором можно за одно занятие: «Я и мои товарищи вставали самостоятельно, без помощи инструктора, времени уходило от месяца, чтобы более-менее поехать. Ехать для нас – это сползти с «красного склона». Он наиболее крутой. С инструктором ребята в первый же день занятий за час уже могут спуститься по нему. Инструктор – это очень эффективно».

«Сейчас у нас есть группа энтузиастов, которая из существующих ровных трасс строит небольшие трамплинчики. Пользуются популярностью не только среди нас, а в основном у ребятни. Прям дети, лет 10-12 лет – у них популярная тема», – поделился Алексей Захаренков.

«Синяя трасса» в Мальской долине приводится сейчас в порядок. «Надеюсь, что к следующим выходным погода позволит довести ее до ума, там есть ньюансы, которые надо подправить. Это тяжёлый труд, который происходит преимущественно по ночам, когда никто не катается. Пушки снеговые, которые генерируют из воды снег, и за которыми надо следить. Ребята ночами сидят, дежурят, чтобы это всё работало, чтобы был снег, а не вода», – рассказал предприниматель.

По словам Алексея Захаренкова, директор Мальской долины лично ездит на ратраке – специальном тракторе с катками и большим ковшом, который рубит слежавшийся снег и складывает его в ровную дорожку.

Кроме того, во время эфира гость студии рассказал псковичам, как ухаживать за своим спортивным инвентарём: «Самое главное - после катания его высушить, не оставлять в чехле, чтобы не ржавели канты, и периодически парафинить. Можно это делать как самостоятельно, так и в сервисе. Сервис есть в Пскове и в Мальской долине. Свечка – это тоже нанесение парафина, только ее стирать долго, а сейчас есть новые технологии – щёточкой растереть или утюгом все это сделать – понадёжнее будет».