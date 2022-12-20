Акция «Безопасный Новый год» пройдет в Псковской области

17:37, 20 декабря 2022, ПАИ

Акция «Безопасный Новый год» пройдет на железной дороге в Псковской области с 26 декабря по 8 января 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Цель рейдов - предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, профилактика детского травматизма, обеспечение личной и имущественной безопасности и охраны общественного порядка при перевозке несовершеннолетних в местах отдыха в период проведения зимних школьных каникул.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних призывают родителей усилить контроль над детьми во время каникул.

Они напомнили, что запрещается ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах; переходить пути перед приближающимся поездом; подлезать под вагонами составов, подниматься на вагоны; находиться на объектах транспорта в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения; подходить к краю платформы; входить и выходить из вагона во время движения поезда; кататься на подножках вагонов; устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее; осуществлять выезд на любом виде транспорта на переезд при запрещающем сигнале переездного светофора.