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Общество

Акция «Безопасный Новый год» пройдет в Псковской области

Акция «Безопасный Новый год» пройдет на железной дороге в Псковской области с 26 декабря по 8 января 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Цель рейдов - предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, профилактика детского травматизма, обеспечение личной и имущественной безопасности и охраны общественного порядка при перевозке несовершеннолетних в местах отдыха в период проведения зимних школьных каникул.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних призывают родителей усилить контроль над детьми во время каникул.

Они напомнили, что запрещается ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах; переходить пути перед приближающимся поездом; подлезать под вагонами составов, подниматься на вагоны; находиться на объектах транспорта в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения; подходить к краю платформы; входить и выходить из вагона во время движения поезда; кататься на подножках вагонов; устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее; осуществлять выезд на любом виде транспорта на переезд при запрещающем сигнале переездного светофора.

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