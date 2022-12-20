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Общество

Не выполнившего ремонт в общежитии ПсковГУ подрядчика внесли в чёрный список

Не выполнившего ремонт в студенческом общежитии Пскова подрядчика - ООО «Медстройснаб» из Санкт-Петербурга внесли в реестр недобросовестных подрядчиков (РНП), собщили Псковскому агентству информации в Псковском УФАС.

Компания выиграла торги на капитальный ремонт помещений четвертого этажа в общежитии ПсковГУ на улице Карла Маркса в Пскове. В соответствии с условиями контракта компания до 15 августа должна была выполнить ремонтные работы, однако к этому сроку было выполнено всего 9% от общей стоимости работ.

Подрядчик объяснял это то неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, то задержками поставок материалов в связи с санкциями, то изменением сметы из-за увеличения объема работ, однако предоставить подтверждающие документы не смог. Заказчик неоднократно шел навстречу подрядчику, продлевал сроки исполнения контракта, но и к середине ноября работы были не завершены. По мнению заказчика, было выполнено не более 30% от объёма контракта. На момент начала учебного года общежитие было непригодно для проживания студентов. 

Комиссия УФАС приняла во внимание то, что ранее ООО «Медстройснаб» уже брало на себя обязательства по ремонту второго этажа общежития и работы также не были завершены. Но тогда было выполнено 80% работ, и в чёрный список компанию не включили.

По итогам рассмотрения дела действия ООО «Медстройснаб» были признаны недобросовестными и общество было включено в РНП с лишением права участия в торгах в течение двух лет. 

Добавим, что в октябре в РНП было включено ООО «Лилия», которое тоже не справилось с исполнением контракта на ремонт четвертого этажа общежития. К работам подрядчик даже не приступил.
 

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