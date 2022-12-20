Пицца и путешествия: псковские клиенты Tele2 встретят Новый год с выгодой

16:31, 20 декабря 2022, ПАИ

Новые возможности в программу лояльности «Больше» добавила компания Теле2, её клиенты в Псковской области получат бонусы при покупках в ресторане «Додо Пицца», а также преимущества в путешествиях по региону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора сотовой связи.

До 31 января 2023 года абонентам Tele2 предложат пиццу в подарок при заказе большой пиццы в сети «Додо Пицца» в Пскове. Для получения подарка нужно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Пицца в подарок» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить при заказе на сайте или в приложении пиццерии, а также при заказе в ресторане «Додо Пицца» через приложение.

Также новогодние праздники клиенты Tele2 могут провести в Псковской области. Оператор предлагает посетить семейную мастерскую «Бумажная Мельница» в деревне Тайлово на природе. На мастер-классе познакомят с историей бумаги, научат самостоятельно отливать листы ручным способом, декорировать и окрашивать их. Клиентам оператора предложат скидку 25 %. Кроме того, клиенты Tele2 получат скидку 25 % на экскурсию по Порховскому краеведческому музею.

Отмечается, что программа лояльности «Больше» включает предложения, которые поддерживают увлечения клиентов в разных сферах. Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов. Клиенты оператора получают выгодные предложения от партнеров – подарки, скидки, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше».