Праздник для волонтёров состоится накануне Нового года в Пскове

17:21, 20 декабря 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр организует новогоднюю ёлку для волонтёров Пскова в канун новогодних праздников, 28 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

Участников ждёт праздничная программа с настольными играми и чаем с различными вкусностями. А те волонтёры, которые успели подать заявку на участие в акции «Тайный Дед Мороз», смогут обменяться друг с другом подарками.

Мероприятие состоится в Молодёжном центре Пскова (ул. Максима Горького, 15) в 18:00. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться.