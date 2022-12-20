Модельную библиотеку торжественно открыли в Дновском районе

16:26, 20 декабря 2022, ПАИ

Модельную библиотеку торжественно открыли в Дновском районе. Об этом сообщает газета «Дновец».

«Этому предшествовал долгий непростой путь подготовки здания: замена печного отопления на газовое, капитальный ремонт и перепланировка помещений, установка нового современного оборудования», — говорится в сообщении.

Новые помещения библиотеки напоминают поезд. Проект, по которому проводились ремонт и оформление, называется «Библиоэкспресс».

Напомним, Дновская районная библиотека в сентябре прошлого года стала одним из победителей федерального проекта «Библиотека нового поколения» в рамках нацпроекта «Культура» и получила из федерального бюджета десять миллионов рублей на обновление.