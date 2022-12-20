Активисты ЕР в Псковской области исполняют мечты детей с «Ёлки желаний»

16:59, 20 декабря 2022, ПАИ

Активисты «Единой России» в Псковской области исполняют мечты детей с «Ёлки желаний», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

«Елка желаний» – ежегодная всероссийская благотворительная акция, организованная проектом «Мечтай со мной». Благодаря ей дети с ограниченными возможностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из нуждающихся семей могут поверить в новогоднее чудо и получить подарки к празднику. Участие в акции может принять любой желающий.

В этом году подарки к Новому году получают также дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции, а также дети вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей и ребята, проживающие на Донбассе и новых территориях РФ.

К акции «Ёлка желаний» каждый год присоединяются активисты Псковского регионального отделения «Единой России». В этом году к тому же елка с мечтами детей установлена в региональном исполкоме партии в Пскове.

Первый шар с елки снял секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов. Он исполнил желание пятилетнего Димы Железняка из Пскова, который мечтал об умной колонке.

«Я очень рад, что мое желание сбылось», – поделился впечатлениями мальчик Дима и прочитал новогоднее стихотворение.

«Мечты должны сбываться, особенно накануне самого волшебного праздника – Нового года», - сказал Валерий Филимонов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян снял с елки шар с желанием Насти Майоровой. Девочка мечтает о новом ранце.

Депутат регионального парламента Андрей Михайлов станет Дедом Морозом для Алёны Федоровой из Острова. В канун Нового года ребенок получит в подарок планшет, о котором мечтает.

Депутаты Псковской городской Думы также решили помочь детям поверить в чудеса. Так, председатель городской Думы Александр Гончаренко исполнит мечту Кости Иванова из деревни Родина Псковского района, который ждет к Новому году игрушку на радиоуправлении.

Депутат Наталья Мельникова подарит синтезатор мальчику из Великих Лук, а ее коллега по фракции в городской Думе Денис Иванов купит наушники для маленькой псковички. Депутат Иван Мешков также исполнит мечту юной псковички, которая ждет к празднику большую куклу, а Юрий Бурлин подарит девочке из Пскова игрушечную кухню. Председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников подарит девочке из деревни Ваулино музыкальную колонку, а также передаст поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

В Великих Луках «Елка желаний», украшенная письмами и открытками с желаниями более 100 ребят из города и района, установлена в торговом центре «Апельсин». Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский исполнил сразу пять желаний юных великолучан.

Он прочитал трогательное письмо шестилетней Вали, которая просила на Новый год подарок не только для себя – коньки, но и машинку для брата и куклу для сестры. Александр Козловский исполнил все три желания девочки. Также он передал организаторам акции мягкую игрушку и тигра для восьмилетней Вероники и машину на пульте управления для шестилетнего Сергея.

«Радует, что каждое пожелание из детских писем на «Ёлке желаний» непременно исполняется. Это становится возможным благодаря неравнодушным людям. Друзья, давайте и в этом году подарим детям праздник, укрепим их веру в чудо», - обратился депутат к жителям региона.