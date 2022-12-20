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Псковичи успешно выступили на соревнованиях по гиревому спорту в Рыбинске

Псковичи заняли призовые места на чемпионате по гиревому спорту. Фото комитета по спорту Псковской области

Гиревики Псковской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по гиревому спорту памяти чемпиона мира, мастера спорта А. А. Ильина, прошедших в Рыбинске 17–18 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из девяти регионов России. Псковскую область представляли четыре спортсмена в дисциплине «толчок по длинному циклу».

Все спортсмены выступили удачно и заняли призовые места в своих весовых категориях. Лапшин Николай занял первое место (ВК 85 кг), Рехтик Александр — первое место (ВК свыше 95 кг), Бучин Алексей — второе место (ВК 63 кг), Маяков Дмитрий — второе место (ВК 85 кг). 

Лапшин Николай показал абсолютный результат соревнований — 62 подъёма на гирях 32 кг.

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