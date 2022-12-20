Псковичи успешно выступили на соревнованиях по гиревому спорту в Рыбинске

18:20, 20 декабря 2022, ПАИ

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Гиревики Псковской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по гиревому спорту памяти чемпиона мира, мастера спорта А. А. Ильина, прошедших в Рыбинске 17–18 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из девяти регионов России. Псковскую область представляли четыре спортсмена в дисциплине «толчок по длинному циклу».

Все спортсмены выступили удачно и заняли призовые места в своих весовых категориях. Лапшин Николай занял первое место (ВК 85 кг), Рехтик Александр — первое место (ВК свыше 95 кг), Бучин Алексей — второе место (ВК 63 кг), Маяков Дмитрий — второе место (ВК 85 кг).

Лапшин Николай показал абсолютный результат соревнований — 62 подъёма на гирях 32 кг.