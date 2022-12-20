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Происшествия

Житель Порховского района похитил два ружья и коллекцию монет

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении 20-летнего жителя Порховского района, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 226 ч. 1 УК РФ (Хищение огнестрельного оружия), ст. 158 ч. 3 п. А УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что 06 мая 2022 года мужчина, находясь по месту своего жительства в состоянии опьянения, путем выставления стекла в форточке окна, незаконно проник в жилое помещение, где обнаружив находящиеся в сейфе два охотничьих ружья, а также коллекцию монет различных периодов и государств, похитил их, причинив ущерб собственнику имущества в размере 12 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения, по существу.

Санкция ч.1 ст.226 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а ч.3 ст.158 УК РФ - в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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