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Общество

Ученик Бежаницкой школы стал победителем международного конкурса «Старт в науке»

Андрей Игнатьев и Екатерина Курова. Фото Сельская новь.

Ученик 11 «А» класса Бежаницкой школы Андрей Игнатьев стал победителем XVII Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». А руководитель его проекта Екатерина Курова получила свидетельство о ведении инновационной педагогической работы, сообщила корреспондент газеты «Сельская новь».

На конкурсе Андрей представлял результаты своей исследовательской работы на тему: «Туристическая карта Бежаницкого района».

Конкурс проводится Международной ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов - Российской Академии Естествознания в целях развития культуры и навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся, выявления интеллектуального потенциала, создания условий для самореализации учащихся школы средствами учебно-исследовательской, творческой и научной деятельности, а так же создания условий для транслирования педагогами результатов своей профессиональной деятельности в области организации и ведения научно-исследовательской и творческой деятельности учащихся.

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