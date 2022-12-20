Ученик Бежаницкой школы стал победителем международного конкурса «Старт в науке»

19:44, 20 декабря 2022, ПАИ

Ученик 11 «А» класса Бежаницкой школы Андрей Игнатьев стал победителем XVII Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». А руководитель его проекта Екатерина Курова получила свидетельство о ведении инновационной педагогической работы, сообщила корреспондент газеты «Сельская новь».

На конкурсе Андрей представлял результаты своей исследовательской работы на тему: «Туристическая карта Бежаницкого района».

Конкурс проводится Международной ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов - Российской Академии Естествознания в целях развития культуры и навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся, выявления интеллектуального потенциала, создания условий для самореализации учащихся школы средствами учебно-исследовательской, творческой и научной деятельности, а так же создания условий для транслирования педагогами результатов своей профессиональной деятельности в области организации и ведения научно-исследовательской и творческой деятельности учащихся.