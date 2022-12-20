В Острове отменили карантин по бешенству

21:06, 20 декабря 2022, ПАИ

Карантин по бешенству отменён на территории эпизоотического очага — личного подворья в городе Острове на ул. Юбилейной и на территории неблагополучного пункта, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Здесь были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности проведены вакцинация животных, дезинфекция очага, подворовые обходы населения с целью вакцинации и разъяснения опасности бешенства.

По состоянию на 20 декабря активными на территории региона остаются два очага заболевания бешенством.