Два псковича обвиняются в угоне двух транспортных средств

21:47, 20 декабря 2022, ПАИ

Два жителя Пскова привлечены к уголовной ответственности за кражу и угон группой лиц по предварительному сговору двух транспортных средств. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Прокурор Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих молодых людей, один из которых на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, обвиняемых в краже велосипеда и угоне двух транспортных средств. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что молодые люди, вступив в преступный сговор, решили покататься на автомобиле и путём замыкания проводки зажигания совершили угон легкового автомобиля в Пскове, который впоследствии разбили, а сами с места происшествия скрылись. Затем в тот же вечер молодые люди решили продолжить свои преступные действия и тем же способом совершили угон второго транспортного средства со двора дома, расположенного неподалёку.

Кроме того, в ходе расследования был установлен и подтверждён факт причастности одного из указанных выше молодых людей, достигшего совершеннолетнего возраста, к краже велосипеда, оставленного потерпевшим в подъезде по месту своего жительства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ — в том числе в виде лишения свободы на срок до семи лет.