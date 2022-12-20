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Лучшим добровольцам Псковской области вручены награды

Александр Серавин провёл награждение добровольцев. Фото пресс-службы правительства Псковской области

Региональные награды вручили наиболее активным волонтёрам Псковской области. Торжественная церемония состоялась во вторник, 20 декабря, в ходе итогового мероприятия с участием ведущих региональных общественных и добровольческих организаций, сообщает пресс-служба правительства Псковской области. В зале СРК «Простория» собралось около 200 волонтёров из муниципальных образований региона.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин от имени главы региона Михаила Ведерникова обратился к собравшимся в зале волонтёрам, отметил их высокий вклад в реализацию социально значимых проектов и инициатив.

«Ваши акции касались поддержки пожилых людей, проведения культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, сохранения экологии и зоозащиты. Продолжается работа регионального волонтёрского штаба «Мы вместе», который внёс большой вклад в борьбу с пандемией. Сегодня его участники оказывают значимую помощь семьям участников СВО, адресно решая сотни вопросов даже в самых удалённых населённых пунктах», — заметил Александр Серавин.

Вице-губернатор особое внимание обратил на вклад в организацию пунктов сбора помощи для военнослужащих, мобилизованных, мирных жителей Херсонской области и ЛДНР. Отдельно Александр Серавин отметил деятельность Миланы Илларионовой, которая добровольцем поехала на территорию ДНР и месяц работала в госпитале.

«В эту работу сегодня включены все — от детей до пенсионеров, от студентов до директоров предприятий, которые тоннами отгружают собственную продукцию. Это единство, соучастие, готовность жителей Псковской области помогать восхищает и вдохновляет», — подчеркнул Александр Серавин и поблагодарил собравшихся за включённость в работу, помощь, содействие и самоотдачу.

За большой личный вклад в развитие в регионе добровольческого движения были вручены знаки к почётному званию «Заслуженный доброволец Псковской области». Награды были вручены студентам Псковского государственного университета Анне Адер, Алине Корныльевой, Илье Никитину, а также командиру добровольной народной дружины Великих Лук Вячеславу Сизову и руководителю физического воспитания Псковского агротехнического колледжа Наталье Фуфаевой.

В ответном слове Алина Корныльева поблагодарила правительство региона за поддержку активной молодёжи, социально значимых проектов. «Для меня добровольчество не только участие в крупных мероприятиях. Это радость ребёнка, у которого исполнилась мечта. Это улыбка пожилого человека, которому добровольцы подарили открытку. Это чистый берег реки, который волонтёры убрали вместе с жителями. Спасибо всем тем, кто делает добрые дела, за ваши отзывчивые сердца и готовность прийти на помощь в трудную минуту», — заметила Алина Корныльева.

В рамках торжественной церемонии ряд волонтёров, руководителей организаций, которые ведут активную благотворительную деятельность, оказывают значимую помощь в реализации проекта «Мы вместе», получили из рук Александра Серавина благодарственные письма и благодарности правительства Псковской области.

Кроме того, наградами были отмечены специалисты, ответственные за развитие добровольчества, а также наиболее активные волонтёры из муниципальных образований.

На площадке СРК «Простория» в этот день были развёрнуты интерактивные площадки общественных и добровольческих организаций региона. Там размещалась зона мастер-классов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Псковского государственного университета, проекта «Зелёная область» и ряда других.

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