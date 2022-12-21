Карачун наступил по народному календарю

07:22, 21 декабря 2022, ПАИ

День языческого почитания Карачуна приходится на день зимнего солнцеворота, самый короткий и один из самых холодных дней в году, пишет calend.ru.

Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун: подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

Слуги грозного Карачуна — медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны, и метели. Славяне считали, что зима длится по медвежьему хотению: когда медведь повернется в своей берлоге на другой бок, значит, зиме осталась ровно половина до весны.

Отсюда и поговорка: «На Солнцеворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой».

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун». С другой стороны, слово «карачить» может иметь следующие значения — пятиться задом, ползком, «скорячило» — скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи.

Постепенно в народном сознании Карачун сблизился с Морозом, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый Карачун. Мороз — просто повелитель зимних холодов.