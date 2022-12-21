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Общество

В России начнут массово озеленять крыши


При благоустройстве российских городов власти запланировали использовать экологичные технологии, в том числе для создания зеленых крыш (речь о засаживании их растениями), «умного» освещения улиц и экопарковок, пишут «Известия».

Такой пункт есть в проекте плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Вопрос к 2024-му должен проработать Минстрой, указано в документе.
«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике «умное» освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани», — сказала глава архитектурного бюро Мария Николаева.

Такие решения позволят сэкономить огромное количество электроэнергии, а, следовательно, бюджетных средств, отметил партнер другого архитектурного бюро Александр Стариков.

По словам Марии Николаевой, зеленые кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35% и защитить от жары летом. Это дает возможность экономить на общедомовых ЖКУ, пояснила она.

«Умное» освещение — это интерактивная модель освещения городского пространства с использованием энергосберегающих источников света с регулировкой мощности в зависимости от обстоятельств. По данным производителей, это позволяет снизить затраты на энергопотребление до 50-55%», — рассказал Александр Стариков.
 

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