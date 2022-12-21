Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram

09:20, 21 декабря 2022, ПАИ

Аферисты придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram, рассказали специалисты по кибербезопасности, пишут «Известия».

Потенциальной жертве приходит сообщение от человека из списка контактов с просьбой проголосовать за работу ребенка в конкурсе рисунков. Как только человек переходит по ссылке, его просят ввести номер телефона и код доступа для авторизации в мессенджере. После этого злоумышленники входят во взломанный аккаунт и отправляют то же сообщение всем контактам.

Специалисты по информационной безопасности призвали настороженно относиться к ссылкам даже от друзей и использовать двухфакторную аутентификацию.

