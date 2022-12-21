Гараж подожгли в Великих Луках

09:40, 21 декабря 2022, ПАИ

Гараж подожгли в Великих Луках 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 12:31 в Великих Луках на Новослободской набережной произошёл пожар в гараже. В результате возгорания огнем повреждены стены с инвентарем, закопчен потолок.

Находившийся в гараже автомобиль «Тойота Королла» выгорел изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – поджог. Спасено три гаража.

В 14:56 в псковской деревне Торошино на улице Партизанской в хозяйственной постройке огнем повреждены стены и пол. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 23:43 в Опочке на улице Железнодорожной в многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире горела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Спасен жилой дом.