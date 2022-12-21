Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации

09:35, 21 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

«Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей», — говорится в документе.



Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак; вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев; заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол; журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов; военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие.

Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства. Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой. «Проблемы объективно есть. И — с учетом масштабов СВО — их немало», — заявил Турчак, добавив, что на площадке группы объединят усилия неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов и различных ведомств.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы России набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованные обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, добавил он.



После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.