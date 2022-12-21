Дождь и до +4 градусов ожидается в Псковской области 21 декабря

09:42, 21 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода и осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом прогнозируются в Псковской области 21 декабря, сообщает Псковский гидрометцентр.

По северо-востоку области в первой половине дня ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура: максимальная днем и минимальная ночью 0...+4 градуса.

В Пскове осадки, преимущественно дождь. Температура днем +2...+4, ночью – 0...+2. В Великих Луках осадки, преимущественно дождь. Температура днем +2...+4, ночью – 0...+2.