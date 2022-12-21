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Общество

О подарках и пригласительных на губернаторскую ёлку рассказали псковичам

О подарках и пригласительных на губернаторскую ёлку рассказали в комитете по соцзащите Псковской области. 
 
В соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дети-инвалиды в возрасте от 0 до 17 лет включительно; дети из многодетных малообеспеченных семей в возрасте от 0 до 14 лет включительно; дети беженцев, покинувших территорию специальной военной операции, от 0 до 17 лет включительно; дети из семей мобилизованных граждан в возрасте от 0 до 17 лет включительно; дети из семей военнослужащих, принимающих, принимавших участие в специальной военной операции, в возрасте от 0 до 17 лет включительно в канун нового, 2023 года будут обеспечены сладкими подарками.

Участие в губернаторской елке запланировано для детей-инвалидов в возрасте от 7 лет; детей из многодетных малообеспеченных семей, имеющих в своем составе четырех и более детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно; детей мобилизованных граждан в возрасте от 7 лет; детей из семей военнослужащих, принимающих, принимавших участие в специальной военной операции, в возрасте от 7 лет; детей беженцев, покинувших территорию специальной военной операции в возрасте от 7 лет. 

Дети, участвующие в губернаторской елке, будут обеспечены подарками на мероприятии.

Семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные малообеспеченные семьи; семьи мобилизованных граждан, семьи беженцев, покинувших территорию специальной военной операции, смогут получить подарки и пригласительные билеты в центрах социального обслуживания по месту жительства.

В Пскове выдача подарков и пригласительных билетов многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям беженцев, покинувших территорию специальной военной операции, будет организована в областном Центре семьи (Псков, пл. Ленина, д. 1, тел.: 66-37-49).

Семьям мобилизованных граждан Пскова выдача подарков и пригласительных билетов согласно предоставленным администрацией Пскова спискам будет осуществляться в Центре помощи мобилизованным гражданам (Псков, ул. Некрасова, д. 19).

Для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пригласительные билеты на губернаторскую елку будут переданы командованию воинских частей согласно заявкам.

Дополнительную информацию можно получить в комитете по социальной защите Псковской области по тел. 8 (8112) 29 99 98, доб. 135, (8112) 29 99 95.

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