Телерадиовещание ограничат в Псковской области до 22 декабря
Телерадиовещание ограничат в Псковской области 21 и 22 декабря, сообщили в филиале «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр».
В связи с проведением работ будет проводиться отключение всех технических средств теле- и радиовещания, размещённых на РТС Псков, сообщили в компании.
В частности, ограничение будет действовать в следующие периоды времени:
- 21 декабря с 10:00 до 17:00,
- 22 декабря с 10:00 до 17:00,
- 23 декабря (резервный день) с 10:00 до 17:00.
Если позволят погодные условия, работы будут закончены за два дня.
Комментарии: 0 Обсудить >>>