Телерадиовещание ограничат в Псковской области до 22 декабря

09:59, 21 декабря 2022, ПАИ

Телерадиовещание ограничат в Псковской области 21 и 22 декабря, сообщили в филиале «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр».

В связи с проведением работ будет проводиться отключение всех технических средств теле- и радиовещания, размещённых на РТС Псков, сообщили в компании.

В частности, ограничение будет действовать в следующие периоды времени:

- 21 декабря с 10:00 до 17:00,

- 22 декабря с 10:00 до 17:00,

- 23 декабря (резервный день) с 10:00 до 17:00.

Если позволят погодные условия, работы будут закончены за два дня.