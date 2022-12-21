Гражданин Таджикистана оштрафован за попытку дать взятку псковскому таможеннику

10:09, 21 декабря 2022, ПАИ

Гражданин Таджикистана оштрафован за попытку дать взятку псковскому таможеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

20 ноября иностранец на российско-эстонской границе в Шумилкино попытался передать таможенному инспектору взятку в размере 50 евро. «Деньги предназначались для ускорения процедуры таможенного оформления и невозвращения транспортного средства, находящегося под его управлением, на территорию Республики Эстония. Таможенный инспектор уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления», - уточнили в прокуратуре.

Суд признал гражданина Республики Таджикистан виновным и назначил наказание в виде штрафа, деньги, являющиеся предметом взятки, судом конфискованы.

Всего в этом году транспортная прокуратура зафиксировала 17 эпизодов с попыткой дать взятку.