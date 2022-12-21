Прокурор из Великих Лук получил новую должность в Карелии

10:23, 21 декабря 2022, ПАИ

Бывший транспортный прокурор города Великие Луки Александр Мирошниченко возглавил транспортную прокуратуру в Карелии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Нового руководителя ведомства представил во время визита в Петрозаводск заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Массонов.

Он пожелал Мирошниченко «личного участия в проблемах каждого, кто обратится за помощью», говорится в сообщении прокуратуры.

Перед новым руководителем и коллективом ведомства поставлены задачи усиления надзора в сфере безопасности движения воздушного транспорта, соблюдения прав пассажиров, инвалидов, а также социальных прав работников поднадзорных предприятий.