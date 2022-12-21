Метровые сосульки: обезопасить для детей дорогу в школу попросила псковичка

10:56, 21 декабря 2022, ПАИ

Псковичка пожаловалась на опасные сосульки по пути её ребёнка в школу. Свое обращение она разместила на сайте губернатора.

«Мой ребёнок посещает школу № 12. Путь до школы проходит от кольца, примыкающего к Труда, 7а. Улица вся в сосульках. Висят острые метровые сосульки. Прошу принять меры и сделать путь детей до школы безопасным», - написала женщина.

Глава города Борис Елкин сообщил, что сосульки и наледь с домов № 11, 15, 17, 19, 21, 23 на улице Труда уберут сотрудники Службы благоустройства города и управляющие компании - ООО «Микрорайон № 11+», ООО «ЖЭУ-16».