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Общество

Борис Елкин поручил разобраться, почему замерзают жители дома на Металлистов

Глава Пскова Борис Елкин поручил разобраться, почему замерзают жители дома № 7 на улице Металлистов.

Горожанка на сайте губернатора пожаловалась на то, что после ремонта отопительной системы несколько лет назад жильцы дома вынуждены мерзнуть, так как батареи остаются холодными даже в мороз. При этом жильцы дома исправно платят за коммунальные услуги, но всё равно вынуждены обогревать помещения электрическими приборами.

«Много раз обращались в управляющую компанию «Микрорайон № 6», но ничего не изменилось. Писали общее письмо,так как у всех жильцов батареи не работают полностью, но результата ноль», - написала псковичка.

Глава Пскова Борис Елкин уточнил, что в рамках гарантийных обязательств подрядная организация ООО «Капитал-Строй», которая занималась капремонтом системы, обязана устранить выявленные недостатки.

«Управляющая организация ООО «Микрорайон № 6» направила письмо регоператору Фонд капремонта Псковской области для организации работы. Специалисты управляющей организации ООО «Микрорайон № 6», Псковских тепловых сетей и подрядной организации ООО «Капитал-Строй» выявляют практические причины непрохождения теплового ресурса в радиаторы собственников многоквартирного дома № 7 на улице Металлистов в городе Пскове. Вопрос находится на контроле у ООО «Микрорайон № 6», - заверил Борис Елкин.

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