Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В облздраве ответили на вопрос о ревакцинации детей от COVID-19

Псковичка попросила объяснить ей порядок ревакцинации от коронавируса и гриппа взрослых и детей. Свое сообщение она разместила на сайте губернатора.

«Почему взрослый человек должен прививаться каждые полгода от коронавируса, а от гриппа один раз в год. А дети – от гриппа один раз в год, а от коронавируса вообще один раз? Если ребенку сделали в 12 лет прививку от коронавируса, у него иммунитет сохраняется до 18 лет? Почему нет ревакцинации?» - написала женщина.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко пояснила, что по рекомендации Минздрава профилактика от коронавирусной инфекции проводится у подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М». При этом прививка от новой коронавирусной инфекции делается однократно, подтвердила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2022

Танк из снега: конкурс новогодних скульптур запустили в псковской дивизии
21 декабря 2022

Студент ПсковГУ выиграл миллион рублей на реализацию своей мечты
21 декабря 2022

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на 22%
21 декабря 2022

Качество новогодних продуктов обсуждают в медиацентре ПАИ
21 декабря 2022

Переход на тотальную сортировку мусора обсудят на «Серебряном дожде»
21 декабря 2022

Псковичи вернулись со съезда Российского движения детей и молодежи
21 декабря 2022

В облздраве ответили на вопрос о ревакцинации детей от COVID-19
21 декабря 2022

Прокурор из Великих Лук получил новую должность в Карелии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...