В облздраве ответили на вопрос о ревакцинации детей от COVID-19

11:26, 21 декабря 2022, ПАИ

Псковичка попросила объяснить ей порядок ревакцинации от коронавируса и гриппа взрослых и детей. Свое сообщение она разместила на сайте губернатора.

«Почему взрослый человек должен прививаться каждые полгода от коронавируса, а от гриппа один раз в год. А дети – от гриппа один раз в год, а от коронавируса вообще один раз? Если ребенку сделали в 12 лет прививку от коронавируса, у него иммунитет сохраняется до 18 лет? Почему нет ревакцинации?» - написала женщина.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко пояснила, что по рекомендации Минздрава профилактика от коронавирусной инфекции проводится у подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М». При этом прививка от новой коронавирусной инфекции делается однократно, подтвердила она.