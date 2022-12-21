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Происшествия

Фальшивую купюру обнаружили в выручке АЗС в Печорском районе

Фальшивую банкноту номиналом пять тысяч рублей обнаружили в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

По данным полиции, в одном из финансовых учреждений Пскова 20 декабря обнаружили фальшивую купюру, которая поступила в выручке с одной из АЗС в Печорском районе.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

Полиция советует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендуют в УМВД.

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