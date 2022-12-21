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Пять попыток дать взятку пресекли псковские таможенники за два месяца

Фото: Северо-западное таможенное управление

Пять случаев дачи взяток пресекли псковские таможенники в ноябре-декабре 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Три случая склонения к правонарушениям были зафиксированы на таможенном посту МАПП «Шумилкино». Так, трое граждан Таджикистана попытались ввезти из Латвии на территорию России транспортные средства, чтобы в дальнейшем использовать их не для личных нужд. Каждый водитель предложил таможенному инспектору вознаграждение за ускоренное осуществление таможенных операций в отношении своего автомобиля. 

На таможенном посту МАПП «Убылинка» гражданин Республики Молдова предлагал взятку за ускоренное перемещение легкового транспортного средства для личного пользования, ввозимого из Латвии.

Гражданин Киргизии предлагал инспектору таможенного поста МАПП «Куничина Гора» денежное вознаграждение за беспрепятственное перемещение товаров и грузового автомобиля с нарушениями весогабаритных норм и невозврат его на территорию Эстонии.

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