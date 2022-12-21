Водитель Mitsubishi сбил девушку на пешеходном переходе в Пскове
ДТП произошло у дома № 1 на улице Чудской в Пскове 20 декабря в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области.
59-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 22-летнего пешехода. Девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадала пешеход.
Водитель был трезв, добавили в ведомстве.
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