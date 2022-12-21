Наряжаться Дедом Морозом доводилось каждому третьему отцу в Пскове – опрос

11:15, 21 декабря 2022, ПАИ

Наряжаться Дедом Морозом хоть раз доводилось каждому третьему псковскому папе (34%), сообщает сервис SuperJob.

4% пробовали себя в этом амплуа дома или в гостях, а каждый десятый (10%) — на мероприятии в школе или в детском саду. Мамам эту роль доверяют реже: приклеивать бороду и брать мешок с подарками приходилось лишь 6%, причем 1 из 100 делала это дома, а 4% — на утреннике в детском учреждении. Зато каждая третья мать выступала в амплуа Снегурочки: 19% хоть раз сыграли ее дома, а 16% — для более широкой аудитории.

Россияне, не имеющие детей, играют новогодних персонажей реже, чем родители. Быть Дедом Морозом доводилось каждому четвертому представителю сильного пола (26%): 10% делали это, чтобы повеселить своих родственников и друзей, 7% — на корпоративах, 8% — когда учились в школе. Опыт исполнения роли доброго Деда есть и у 11% женщин. Снегурочку представительницам прекрасного пола приходилось изображать чаще (25%).