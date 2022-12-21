В Псковской области возбуждены новые дела по фактам мошенничества

12:01, 21 декабря 2022, ПАИ

Более двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками по телефону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, нескольким жителям Пскова и Великих Лук позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов они настоятельно рекомендовали незамедлительно перевести средства на «безопасные счета». Одному из пострадавших предложили вложить деньги в известную торговую интернет-площадку для получения прибыли. В общей сумме жители региона лишились более двух миллионов рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.