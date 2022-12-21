Псковичи вернулись со съезда Российского движения детей и молодежи

11:36, 21 декабря 2022, ПАИ

Молодежная делегация из Псковской области побывала на I съезде Российского движения детей и молодежи, который проходил в Москве. Сегодня молодые люди вернулись домой, сообщает корреспондент ПАИ.

В течение всей поездки у ребят была очень насыщенная программа. Они посещали мастер-классы, выставки, экскурсии. Завершающей частью стало пленарное заседание, на котором дети выбрали название своего движения – «Время первых».

«Цель движения детей и молодежи – объединить все молодежные организации, чтобы каждый смог принять участие в конкурсах, проявить себя. Молодежь – это та часть населения, которая может привнести гигантский вклад в развитие нашей страны», – сказала одна из участниц съезда Анна Кирюшина.