В Пскове выбирают команду КВН для поездки на фестиваль в Сочи

11:25, 21 декабря 2022, ПАИ

В Псковском областном колледже искусств состоялся четвёртый фестиваль городской юниор-лиги КВН на Кубок Деда Мороза. В нем приняли участие 11 команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

По итогам фестиваля Кубок Деда Мороза завоевала команда школы № 2 «Чай с медом». Втрое и третье места заняли команды «Диос», сборная школы № 21 и «Железнодорожники», сборная школы № 47.

Кроме того, в рамках фестиваля был разыгран Кубок «КВН на удаленке». Члены жюри оценили видеоконкурсы и выбрали лучших за весь период проведения онлайн-КВН. Обладателем Кубка «КВН на удаленке» стала команда «Чай с медом». Второе место досталось сборной «Альтера», третье – команде КВН школы № 20 «Биберы».

Фестиваль прошел в рамках школьного сезона юниор-лиги КВН города, по результатам которой лучшая команда поедет на всероссийский фестиваль юниор-лиги КВН в Сочи в сентябре 2023 года.

Организаторами мероприятия выступили Гремячая лига КВН Пскова и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.