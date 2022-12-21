Переход на тотальную сортировку мусора обсудят на «Серебряном дожде»

11:52, 21 декабря 2022, ПАИ

Видеозапись программы «Среда обитания» радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) будет доступна в среду, 21 декабря, в 14:00 на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет генеральный директор компании «Экопром» - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - Александр Киселев.

Сколько в регионе сегодня полигонов ТБО и в каком они состоянии? С какими итогами регоператор подошел к концу 2022 года и какие планы строит на 2023 год? Как складываются взаимоотношения «Экопрома» с управляющими компаниями и муниципальными властями? На что чаще всего жалуются жители? Когда область сможет перейти на тотальную сортировку мусора и что для этого нужно?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания».