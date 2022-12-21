Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на 22%

12:17, 21 декабря 2022, ПАИ

11 199 случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Псковской области с 12 по 18 декабря. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 22,17 %, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом выше недельного порогового уровня на 71,2 %. Превышение эпидпорога в области зарегистрировано во всех возрастных группах.

За неделю госпитализировано 126 больных ОРВИ, что на 22,3 % больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1 %.

Проведены исследования на наличие распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ. Удельный вес положительных находок среди обследуемых составил 51,4 %, или у 19 человек. Вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 выявлен у восьми человек, гриппа А несубтипированный – у пяти. В структуре прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 15,8 %, РС-вирусы – 10,5 %, сезонный коронавирус – 5,3 %.