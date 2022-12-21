Студент ПсковГУ выиграл миллион рублей на реализацию своей мечты

12:34, 21 декабря 2022, ПАИ

Студент Псковского государственного университета стал победителем второго сезона проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Твой Ход». В награду он получит премию в 1 миллион рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Илья Никитин, участник направления «Создаю новое», стал автором проекта «Пятёрка успешного студента СПО». Проект направлен на популяризацию добровольчества и развитие навыков soft skills среди студентов среднего профессионального образования.

Награждение состоялось на Всероссийском студенческом форуме «Твой Ход — 2022».

«Постоянное развитие и стремление учиться новому — очень важно. Хочется верить, что многие из участников проекта действительно получили хороший опыт, который пригодится им в будущем. Успехов всем, в том числе и моей команде. Мы смогли попасть в список победителей, значит, сможем ещё больше!» — сказал Илья Никитин.

Участники конкурсного трека шли к победе в несколько этапов. Летом прошёл заочный этап, где каждый проект получил экспертную онлайн-оценку в баллах. Потом авторы, набравшие наибольшее количество баллов, защищали свои проекты перед экспертами на очных окружных этапах. По результатам проведения трека определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты — 1 000 000 рублей.