Более 6,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Пскове за неделю

14:08, 21 декабря 2022, ПАИ

6 552 случая ОРВИ и гриппа зарегистрировано в Пскове с 12 по 18 декабря. По сравнению с предыдущей неделей заболевамость увеличилась на 20,07 %, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Недельный пороговый уровень превышен на 206,5 %. Превышение эпидпорога по городу зарегистрировано во всех возрастных группах.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении серьезных признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, людей пожилого возраста, беременных, а также у тех, кто страдает хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла на 22%.