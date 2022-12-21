Импорт продуктов через Псковскую область вырос в четыре раза

13:02, 21 декабря 2022, ПАИ

По сравнению с 2021 годом поставки импортной продукции через пункты пропуска в Псковской области увеличились в четыре раза. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

По его словам, из-за санкций поставщики вынужденно поменяли логистику доставки грузов. «То, что раньше ввозили через «Большой порт Санкт-Петербург», теперь доставляют автомобильным транспортом через Псковскую область. Поставщики сумели найти варианты поставок, и ни о каком дефиците продуктов ни перед Новым годом, ни после говорить не приходится», - отметил Олег Емцев.

Только в этом году через автомобильные пункты пропуска в Псковской области ввезли 1 150 тонн мандаринов и 761 тонну апельсинов. Фрукты привозят в страну из ЮАР, Перу, Турции, Израиля, Марокко, Египта и Зимбабве. «Покупатели сейчас видят названия: клементины, танжерины - это не что иное, как гибрид мандаринов. Опасаться этого не стоит. Все они прошли контроль со стороны Россельхознадзора», - заверил руководитель управления.

Из Польши, Дании, Нидерландов и Сербии через Псковскую область ввезли 33 тысячи елок. «В этом году везут как никогда много цветов и срезов зелени - более миллиарда за год», - добавил Олег Емцев.