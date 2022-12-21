Помочь отремонтировать многоквартирный дом попросила Владимира Кузя псковичка

12:40, 21 декабря 2022, ПАИ

Собрать жильцов дома на сход и составить смету на ремонтные работы пообещал пенсионерке Галине Евшук депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. 21 декабря единоросс встретился с жителями избирательного округа в общественной приёмной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Галина Евшук рассказала о состоянии 27-квартирного дома № 34а на улице Никитина в Гдове. Здание 1980 года постройки находится в неважном состоянии – с прошлого века в его подвале почти всегда стоит вода, протекает крыша, «лет 15 назад обвалился балкон». При этом управляющая компания, по словам заявительницы, не только не проводит текущий ремонт, у жильцов немало нареканий по содержанию – по уборке подъездов и благоустройству придомовой территории. Сама пенсионерка четверть века назад переехала из Гдова в Псков, но за свою собственность на первом этаже переживает.

Больше всего женщину тревожит состояние подвала – инженерные коммуникации давно требуют ремонта, но надежды на управляйку нет, а жильцы не смогут собрать необходимую сумму.

«Мы можем пойти двумя путями, – рассказал Галине Евшук о возможном алгоритме действий Владимир Кузь. – Первый – текущий ремонт труб, который должна выполнить управляющая компания, вы ей платите за это деньги. Второй путь – капитальный ремонт труб за счёт средств, собранных собственниками в фонде капремонта или на спецсчёте. Государство не может тратить бюджетные деньги на ремонт вашей собственности – это были бы нецелевые расходы. Выход один – собираться, решать, договариваться, как вы распорядитесь собранными деньгами. Без вашей инициативы, без договоренности сделать ничего не получится».

Владимир Кузь привёл в пример историю соседнего дома, где жильцы, объединившись, отремонтировали крышу, переведя деньги на спецсчёт. «Мы неоднократно собирались с собственниками вашего дома, я предлагал пойти по тому же пути. Но люди не хотят», – рассказал депутат и при этом выразил готовность вновь собрать сход, пригласить главу Гдовского района Алексея Васильева и помочь в решении вопроса.

Со своей стороны руководитель дорожной организации также пообещал помощь в составлении сметы и сопровождении ремонтных работ, если собственники посчитают, что такой надзор необходим.

По мнению Галины Евшук, жильцы дома заинтересованы в такой помощи. Пенсионерка пообещала провести предварительные переговоры с инициативными соседями. Владимир Кузь в свою очередь выразил готовность узнать состояние счёта и предложил провести сход, не откладывая, уже в январе – чтобы к наступлению тепла можно было приступить к ремонту.