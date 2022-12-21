До 5% продуктов из-за рубежа не проходят проверку на границе в Псковской области

13:30, 21 декабря 2022, ПАИ

4-5% иностранных продуктов не проходят проверку на границе Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

«Пытаются везти говядину и рыбу даже без ветеринарных сертификатов», - рассказал он.

Олег Емцев заметил, что в этом году поставки рыбы из-за рубежа сократились на 30%, но «недостачу» компенсируют местные производители. «Рыбу к нам поставляют из Турции, Чили, с Фарерских островов, из Армении и Беларуси, - уточнил он. - К тому же в 5,4 раза вырос и экспорт российской рыбы».