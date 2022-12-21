Житель Красногородска похитил более 300 килограммов сыра
Житель Красногородска попался на краже более 330 килограммов сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В сентябре 2022 года подсудимый незаконно проник в помещение камеры созревания сыров сыродельного завода. В результате кражи причинен ущерб на общую сумму более 157 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.
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